2018-09-19T05:05:51+03:00
Общество

В ЕАО для юнармейцев и кадетов провели урок мужества «Иду на таран»

Ребята узнали, с чего начинается служба в армии, и посмотрели документальный фильм
Ольга КИВА
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В ЕАО для юнармейцев и кадетов провели урок мужества «Иду на таран» ФОТО: Комитет образования ЕАОВ ЕАО для юнармейцев и кадетов провели урок мужества «Иду на таран» ФОТО: Комитет образования ЕАО
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В столице ЕАО 18 сентября прошел урок мужества «Иду на таран» для юнармейцев и кадетов. Всего в мероприятии участвовали 80 ребят, при этом 30 из них в этот день только вступили в ряды ряды «Юнармии».

- Урок мужества посвятили 100-летию Героя Советского Союза летчику Виктору Талалихину. В рамках этого события ребятам показали документальный фильм о легендарном герое авиации. После просмотра все присутствующие в зале почтили память пилота минутой молчания, - рассказали в комитете образования области.

После кинопоказа ребята отправились на экскурсию в областной сборный пункт. Здесь они узнали, с чего начинается служба в армии. Им показали военную одежду для призывников и состав сухого пайка. Также юнармейцы и кадеты побывали в медицинском пункте, где будущие солдаты проходят медицинскую комиссию. Еще ребята побывали на плацу, кода знаменная группа выносила флаги России, Еврейской автономной области, ДОСААФ и ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В конце урока мужества для юных экскурсанто выступили с ярким выступлением бойцы ОМОН Росгвардии.

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