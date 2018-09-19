2018-09-19T05:59:10+03:00
Общество

В Хабаровске отметят 100-летие системы дополнительного образования России

В честь праздника устроят торжественный прием для педагогов
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске отметят 100-летие системы дополнительного образования РоссииВ Хабаровске отметят 100-летие системы дополнительного образования РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Хабаровск присоединится к празднованию 100-летия системы дополнительного образования России. В честь этого события в краевой столице устроят торжественный прием для педагогов, который пройдет 20 сентября в 15:00 в Городском дворце культуры. На торжественном приеме лучших педагогов наградят почетными грамотами и благодарностями губернатора края, мэра города, краевой и городской думы. Закончится встреча концертом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе работают 54 учреждения дополнительного образования. Кроме того, в детские сады и школы внедряют дополнительные развивающие программы, а в образовательные учреждения - приоритетные программы технической направленности. В сфере культуры также реализуют эксклюзивные проекты в обучении, например, организуют детские оркестры - духовой, симфонический, эстрадно-джазовый, устраивают совместные мероприятия музыкальных школ и Хабаровской краевой филармонии вроде «Детская опера» и «Поём вместе».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч