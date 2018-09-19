В Хабаровске отметят 100-летие системы дополнительного образования России

19 Сент. 05:59 2018-09-19T05:59:10+03:00

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Хабаровск присоединится к празднованию 100-летия системы дополнительного образования России. В честь этого события в краевой столице устроят торжественный прием для педагогов, который пройдет 20 сентября в 15:00 в Городском дворце культуры. На торжественном приеме лучших педагогов наградят почетными грамотами и благодарностями губернатора края, мэра города, краевой и городской думы. Закончится встреча концертом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе работают 54 учреждения дополнительного образования. Кроме того, в детские сады и школы внедряют дополнительные развивающие программы, а в образовательные учреждения - приоритетные программы технической направленности. В сфере культуры также реализуют эксклюзивные проекты в обучении, например, организуют детские оркестры - духовой, симфонический, эстрадно-джазовый, устраивают совместные мероприятия музыкальных школ и Хабаровской краевой филармонии вроде «Детская опера» и «Поём вместе».