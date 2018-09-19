В Хабаровске пожилая женщина пострадала из-за резкого торможения автобуса

19 Сент. 05:31 2018-09-19T05:36:17+03:00

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В краевой столице случилось дорожное происшествие, в котором пострадала 71-летняя женщина. Происшествие случилось вчера, 18 сентября, в Индустриальном районе Хабаровска.

Горожанка отправилась рано утром по своим делам, однако добраться до места назначения она не смогла, потому что попала в дорожную аварию. Пенсионерка села на маршрутку, которая ехала из Индустриального района города в Краснофлотский. Автобус Hyundai County двигался по своему обычному маршруту. На улице Ворошилова по пути к улице Рокоссовского водитель резко затормозил. Из-за этого пассажирка упала и получила травмы.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, женщине понадобилась медицинская помощь. Прибывшие врачи диагностировали у потерпевшей перелом ребра. Курс лечения потерпевшая будет проходить амбулаторно.