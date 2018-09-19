2018-09-19T06:56:26+03:00
Происшествия

На Камчатке в районе кладбища нашли машину с трупом

Авто было заперто изнутри, а у погибшего в руках находилось ружье
Ольга КИВА
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На Камчатке в районе кладбища нашли машину с трупомНа Камчатке в районе кладбища нашли машину с трупомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке следователи пытаются разбираться в причинах трагической смерти жителя краевой столицы. Труп 31-летниего мужчины обнаружили в машине недалеко от «нового кладбища» в Петропавловске-Камчатском. Авто оказалось запертым изнутри, а в руках погибшего было ружье.

- Во время доследственной проверки выяснилось, что потерпевший отправил сообщение своей жене. В нем он указал, где находится. Женщина, в свою очередь, сообщила об этом брату мужа, последний поехал искать родственника. Живым брата он уже не застал. Парень сидел в машине, голова его была прострелена, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит опросить родственников и найти свидетелей этого происшествия. По результатам доследственной проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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