2018-09-19T08:08:46+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре подростки устроили опасные игры на железной дороге

Они кричали в громкоговоритель, нарушая работу станции
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре подростки устроили опасные игры на железной дорогеВ Комсомольске-на-Амуре подростки устроили опасные игры на железной дорогеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Железнодорожная станция в Комсомольске-на-Амуре на время превратилась в игровую площадку для пятерых подростков. Несовершеннолетние не задумывались о том, что они не просто мешают работе железнодорожников, но еще и подвергают свою жизнь смертельной опасности.

- О происшествии в отдел полиции сообщил начальник железнодорожной станции «Комосмольск-2». Он сказал, что дети кричат в устройство громкой связи, которое обычно используют только по служебной необходимости, а также резвились на площадке рядом с ним, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали пять подростков. Мальчики рассказали, что шли через железнодорожные пути к озеру, где собирались отдыхать, обратили внимание на громкоговоритель и решили проверить, как он работает. Несовершеннолетних нарушителей уже забрали родители. Мам и пап мальчиков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч