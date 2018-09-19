В Комсомольске-на-Амуре подростки устроили опасные игры на железной дороге

19 Сент. 08:08 2018-09-19T08:08:46+03:00

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Железнодорожная станция в Комсомольске-на-Амуре на время превратилась в игровую площадку для пятерых подростков. Несовершеннолетние не задумывались о том, что они не просто мешают работе железнодорожников, но еще и подвергают свою жизнь смертельной опасности.

- О происшествии в отдел полиции сообщил начальник железнодорожной станции «Комосмольск-2». Он сказал, что дети кричат в устройство громкой связи, которое обычно используют только по служебной необходимости, а также резвились на площадке рядом с ним, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали пять подростков. Мальчики рассказали, что шли через железнодорожные пути к озеру, где собирались отдыхать, обратили внимание на громкоговоритель и решили проверить, как он работает. Несовершеннолетних нарушителей уже забрали родители. Мам и пап мальчиков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.