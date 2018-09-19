2018-09-19T08:59:45+03:00
Спорт

Молодежный обмен: «Амурские тигры» получили нападающего ЦСКА, отдав армейцам защитника

В Хабаровск приедет габаритный форвард Никита Попугаев, а в Москву - Денис Недилько
Мария ИГНАТЬЕВА
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Молодежный обмен: «Амурские тигры» получили нападающего ЦСКА, отдав армейцам защитникаМолодежный обмен: «Амурские тигры» получили нападающего ЦСКА, отдав армейцам защитникаФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Хабаровский хоккейный клуб «Амурские тигры» произвел выгодный обмен с ЦСКА, обменяв защитника на габаритного нападющего. Дальневосточники получили форварда Никиту Попугаева, а попрощались с Денисом Недилько.

- Никита Попугаев родился 20 ноября 1998 года в Москве. Нападающий. Воспитанник школ московских команд «Динамо» и ЦСКА. Рост игрока - 197 сантиметров, а вес - 91 килограмм. Привлекался к игре за сборные России. На Драфте НХЛ 2017 года был выбран под общим 98-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз», - рассказали о новом игроке в пресс-службе хоккейного клуба.

Новичок хабаровского клуба уже прилетел в дальневосточную столицу. К тренировкам она пока не приступил, но намерен исправить эту ситуацию сегодня. Спортсмены предстоит перестроиться на новый часовой пояс и войти в нормальный режим работы.

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