В Хабаровском крае между городами будут ездит комфортные автобусы

19 Сент. 09:30 2018-09-19T09:30:59+03:00

В некоторых моделях даже есть мини-кухни и туалет

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В Хабаровске презентовали автобусы повышенной комфортности от корейского производителя «Higer». Крупные перевозчики дальневосточной столицы уже проявили интерес к иномаркам. Еще бы, в одной из представленных туристической модели салон бизнес-класса. Он рассчитан на тридцать одного пассажира. Для них места оснащены сидениями повышенной комфортности. Автобусы большей вместимостью на пятьдесят пять посадочных мест имеют мини-кухню и туалет.

- Подвеска сделана под наши дороги. Мы ее специально разрабатывали с инженерами завода «Higer», конструкция сделана так, чтобы как можно реже менять сайлентблоки. В итоге машина стала надежной, и комфортной, - сообщил Константин Коломыцев, представитель компании «Русбизнесавто».

Крупные перевозчики Хабаровска заинтересовались новые новыми автобусами. Они будут работать на междугородних направлениях по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре- Хабаровск.

Помимо этого, обновляется парк и городских автобусов. В скором времени в краевую столицу приедут 15 машин, работающих на газомоторном топливе, об этом сообщили в администрации Хабаровска.