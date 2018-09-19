Матч «СКА-Нефтяник» - «Уральский трубник» 18 сентября: первая игра в сезоне закончилась победой хабаровчан
Команда «СКА-нефтяник» выиграла первый матч в сезоне 2018/2019 годов. Дальневосточники встретились с «Уральским трубником» из Первоуральска вчера, 18 сентября. Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу «армейцев».
«Армейцы» уже месяц занимаются на большом льду, и прошедший матч стал своего рода проверкой для хабаровчан перед предстоящим розыгрышем Кубка России. Соревнования начнутся 20 сентября на кемеровской арене. При этом в клубе «СКА-Нефтяник» отметили, что тренерский штаб не ставил перед собой задачу победить в поединке любой ценой.
- Мы дали поиграть всем ребятам. Конечно, сказались дорога, не совсем привычные размеры площадки, которая меньше по площади, чем в Хабаровске, отсутствие тренировки перед игрой. Матч предоставил нам определенную информацию, которую мы постараемся использовать при подготовке к кубковым матчам, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ХК «СКА-Нефтяник».
Впереди у хабаровчан два дня для тренировок. Стартовую игру в розыгрыше Кубка России дальневосточники проведут 21 сентября. Его соперником станет красноярский «Енисей».