2018-09-19T10:33:46+03:00
Происшествия

В ЕАО спасатели ищут заблудившегося в лесу подростка

Парень отправился собирать кедровые шишки и пропал
Ольга КИВА
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В ЕАО спасатели ищут заблудившегося в лесу подросткаВ ЕАО спасатели ищут заблудившегося в лесу подросткаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ЕАО спасатели отправились на поиски подростка, заблудившегося лесу. Несовершеннолетний из Облученского района отправился собирать кедровые шишки и до сих пор не вернулся. Сообщение о происшествии дежурные Центра управления в кризисных ситуациях приняли сегодня, 19 сентября, в 8:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на поиски пропавшего парня отправились девять спасателей. Также для обследования территории задействовали две единицы техники. Кроме специалистов чрезвычайного ведомства в поисках подростка также будут участвовать местные полицейские и добровольцы – в общей сложности 22 человека. В планах искателей обследовать окрестности в районе автодороги Сутара-Облучье, а также территории близлежащего лесного массива.

Жителям региона напоминают, что в случае экстренных ситуаций нужно звонить по номеру 01 с городского телефона и по номеру 101 с сотового.

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