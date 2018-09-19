В Хабаровске изменилось расписание автобуса №62

19 Сент. 11:01 2018-09-19T11:02:16+03:00

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Изменилось расписание автобуса №62, который следует по маршруту от остановки «Торговый центр» (Южный микрорайон) до остановки «Амуркабель». В администрации города решились на такое нововведение после многочисленных просьб пассажиров. Люди просили перенести первый рейс на более раннее время. Сейчас общественный транспорт выходит на маршрут в 7:08, а с 24 сентября пассажиры смогут ездить на нем, начиная с 6:15 ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, дополнительную информацию о времени прибытия к остановкам можно получить в «Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре». Телефон для справок 91-02-07.

Напоминаем, в краевой столице также изменили маршрут автобуса №56. С 1 августа 2018 года общественный транспорт стал ездить через железнодорожный вокзал.