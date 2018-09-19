2018-09-19T11:30:37+03:00
Общество

Жительница Хабаровска через суд добилась выплаты моральной компенсации за травмы сына

Мальчик упал с четвертого этажа недостроенного здания
Ольга КИВА
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Жительница Хабаровска через судо добилась выплаты моральной компенсации за травмы сынаЖительница Хабаровска через судо добилась выплаты моральной компенсации за травмы сынаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительнице краевой столицы удалось отсудить у владельца недостроенного здания компенсацию морального вреда. Ее несовершеннолетний сын находился в здании, расположенном в поселке Березовка. Он гулял по пустым помещениям, а потом упал с четвертого этажа. Ребенку понадобилась экстренная операция.

- Женщина обратилась в суд с намерением получить от собственника недостроенного дома компенсацию морального вреда, так как он не обеспечил условия, препятствующие незаконному проникновению на объект. Однако суд Краснофлотского района принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении требований истицы. В инстанции сослались на недоказанность вины ответчика в бездействии и неосторожность самого потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Мать пострадавшего и прокурор не согласились с таким решением и обжаловали его в судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда. При этом они указывали на то, что владелец здания не принимал в принципе никаких действий, чтобы оградить пространство от посторонних. На этом объекте регулярно собирались группы подростков. В итоге апелляционная инстанция отменила решение суда и обязала ответчика выплатить 200 тысяч рублей матери пострадавшего мальчика.

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