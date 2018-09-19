2018-09-19T11:53:58+03:00
Происшествия

Жителя Сахалина обвиняют в убийстве пасынка

Подозреваемый заступился за мать и заколол парня ножом
Ольга КИВА
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Жителя Сахалина обвиняют в убийстве пасынкаЖителя Сахалина обвиняют в убийстве пасынкаФото: Иван ВИСЛОВ
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На скамье подсудимых оказался 53-летний житель Александровск-Сахалинска. Мужчину обвиняют в убийстве 27-летнего пасынка. По версии следствия, парень явился в дом к бывшему отчиму и стал требовать у его матери денег на алкоголь. Он был пьян и, видимо, хотел, как можно быстрее получить свое, поэтому в качестве аргумента использовал нож.

- Парень размахивал режущим предметом перед лицом женщины. Подозреваемый выхватил у пасынка нож и ударил им погибшего пять раз по разным частям тела. Потом фигурант пришел в себя и вызвал скорую помощь. Молодого человека госпитализировали. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнь, на следующий день парень скончался, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Против отчима завели уголовное дело по статье «Убийство», материалы которого уже находятся в суде.

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