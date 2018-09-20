20 Сент. 01:38 2018-09-20T01:38:43+03:00

Погода в Хабаровске на 20 сентября 2018: днем +21, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Метеокартина в регионе примерно та же. На погоду влияет циклон, центр которого в Охотском море. Благодаря ему на севере идут осадки, но уже слабые, потому что циклон заполняется. Южная часть и центр греются на солнце благодаря повышенному атмосферному давлению. А вот на периферии нашей территории действующие лица поменялись. На нас с запада надвигается циклон. Сейчас он к нам повернут теплым своим сектором. Погоду начнёт портить ближе к выходным.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 332 см. В ближайшие двое суток без существенных изменений. Температура воды 15 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19. Уровень Амура 324 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 171 см.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +21+23.