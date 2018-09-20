2018-09-20T03:24:16+03:00
Происшествия

Сотрудница банка в Комсомольске взяла кредит на знакомую и оформила карту на покойного

Добычей злоумышленницы стало почти 860 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сотрудница банка в Комсомольске взяла кредит на знакомую и оформила карту на покойногоСотрудница банка в Комсомольске взяла кредит на знакомую и оформила карту на покойногоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городе Юности Хабаровского края сотрудница банка предстанет перед судом за мошенничество и кражу. Женщина оформила кредит в сотни тысяч рублей на знакомую, а также сняла деньги со счета покойного отца другой приятельницы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, сумма кредита составляла 800 тысяч рублей. Необходимые документы сотрудница банка от имени своей знакомой предоставила сама, а деньги сняла с карты потерпевшей. Причем «пластик» знакомая отдала злоумышленница сама.

Второе преступление комсомольчанка совершила тоже на работе. Женщина похитила 59 тысяч рублей со счета покойного отца другой знакомой. Сотрудница банка умудрилась оформить карту на почившего мужчину и сняла деньги.

Частью добытых денег комсомольчанка оплатила свои кредиты, оставшиеся средства потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» (максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы) и «Кража»(высшая санкция – до шести лет колонии) и направлено в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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