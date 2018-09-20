2018-09-20T03:56:04+03:00
Спорт

В Хабаровске начнет работать новый школьный стадион

Он находится в микрорайоне «Пятая площадка»
Ольга КИВА
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Хабаровске начнет работать новый школьный стадионХабаровске начнет работать новый школьный стадионФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске построили новый школьный стадион, торжественное открытие которого пройдет 21 сентября, начало в 16:00. Спортивная площадка находится в микрорайоне «Пятая площадка» на территории школы на улице Ургальской, 8.

- Стадион построили по просьбам родителей и учащихся. На это проект из муниципального бюджета выделили более шести миллионов рублей. Деньги направили на обустройство футбольного поля с искусственным покрытием, зоны для сдачи нормативов ГТО, площадки для игры в баскетбол, волейбол, зоны воркаута, а также проложили легкоатлетические дорожки, - прокомментировали в городском управлении образования.

В день открытия на стадионе пройдут товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу. Также для школьников проведут мастер-классы по единоборствам, «Весёлые старты» и спортивные игры. Спортивная площадка будет открыта для посещения не только для учениками школы, но другими жителями микрорайона.

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