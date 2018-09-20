Молодые хабаровчане лишись машины, денег и смартфона

20 Сент. 04:20 2018-09-20T04:21:23+03:00

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Двое жителей Хабаровска лишились дорогой машины и находящегося в ней имущества. Горожане зашли домой буквально на несколько минут и забыли поставить авто на сигнализацию. Злоумышленник, который на их беду находился в это время рядом, решил воспользоваться ситуацией в своих интересах. Он угнал машину и прибрал к рукам кошелек с деньгами и смартфон, которые находились в салоне авто. В общей сложности потерпевшие оценили ущерб в 370 тысяч рублей.

- Подозреваемым в этом деле оказался 31-летний житель Индустриального района. Полицейским он рассказал, что гаджет продал, а деньги забрал себе. Машину фигурант собирался вернуть владельцу за вознаграждение. На самый крайний случай он планировал реализовать авто по частям, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Хабаровскому краю.

Машину нашли рядом с домом на улице Ворошилова. Как позже выяснилось, подозреваемого дважды лишали прав за вождение в пьяном виде. В день кражи он тоже выпил. На горожанина завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследование задержанный будет находиться под подпиской о невыезде.