2018-09-20T04:55:49+03:00
Общество

Хабаровский край снова в золотой лиге «Лучшие из лучших» нацрейтинга событийного туризма России

Регион представил конкурсной комиссии более 100 ярких мероприятий
Ольга КИВА
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Хабаровский край снова в золотой лиге «Лучшие из лучших» нацрейтинга событийного туризма РоссииХабаровский край снова в золотой лиге «Лучшие из лучших» нацрейтинга событийного туризма РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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В Национальном рейтинге развития событийного туризма в России за 2017 год Хабаровский край занял 12 строчку. Это означает, что регион вернулся в золотую лигу «Лучшие из лучших».

- Рейтинг составляли, используя данные 83 регионов страны. Среди критериев отбора количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристических событий и гостей, побывавших на них. Хабаровский край представил 100 мероприятий. Из них Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» и 38 чемпионат мира по хоккею с мячом, которые прошли в краевой столице, международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в Советско-Гаванском районе, - прокомментировали в управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Не обошли вниманием в регионе и национальные праздники коренных народов Севера. На суд конкурсной комиссии представили фестивали «Аист над Амуром», «Бакалдын», «Ожерелье Севера», а также эвенкийский праздник «Икенипке» и праздник национальных культур народов Приамурья «Андана».

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