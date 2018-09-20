У школьников на Сахалине в феврале будут дополнительные каникулы

20 Сент. 05:37 2018-09-20T05:37:06+03:00

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Школьники в областной столице уйдут на дополнительные каникулы. На такую корректировку учебного процесса в мэрии решили из-за проведения Международных зимних игр «Дети Азии», которые пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. Детям и их родителям любезно предоставили возможность побывать на этих соревнованиях в качестве зрителей. Также в этот период для горожан будут проводить экскурсии и спортивные мероприятия на свежем воздухе.

Как отметили в департаменте образования областного центра, руководители школ и гимназий смогут самостоятельно корректировать даты выхода детей на каникулы. Однако количество каникулярных дней не должно уменьшиться.

Сейчас дети отдыхают примерно 30 дней в учебном году. Осенью каникулы длятся с конца октября до начала ноября, зимой – на новогодних праздниках и весной – в конце марта. В 2019 году школьники дополнительно будут отдыхать с 8 по 15 февраля. Руководители школ уже проинформировали родителей о нововведении.