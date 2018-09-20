2018-09-20T05:59:52+03:00
Происшествия

Жителя Биробиджана осудили за убийство приятеля и его беременной женщины

Подсудимый уверял, что не знал об интересном положении погибшей
Ольга КИВА
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Жителя Биробиджана осудили за убийство приятеля и его беременной женщиныЖителя Биробиджана осудили за убийство приятеля и его беременной женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Биробиджана отправится в тюрьму за двойное убийство. Одна из жертв злодея – беременная женщина. Подсудимый всячески пытался убедить правоохранителей, что не знал об интересном положении погибшей, но во время судебного разбирательства удалось доказать обратное.

- Преступление случилось во время застолья. Фигурант пришел в гости к погибшим по приглашению общего знакомого, в доме было шесть человек. В какой-то момент погибший и подсудимый начали ссориться, а потом дошло до поножовщины. Сначала фигурант заколол мужчину, а потом нанес несколько ударов в живот его беременной жене. Оба скончались на месте происшествия от обильной кровопотери, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Жителю областной столицы уже огласили приговор суда. Согласно документу мужчина отправится в тюрьму на 17 лет. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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