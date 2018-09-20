В Хабаровск доставили пострадавших на реке Урми туристов-экстремалов

20 Сент. 06:34 2018-09-20T06:35:12+03:00

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Вчера вечером, 19 сентября, в Хабаровск доставили туристов, которым понадобилась помощь спасателей. Четыре экстремала из Биробиджана отправились в Верхнебуреинский район 18 сентября, чтобы сплавиться на байдарках по местной реке Урми. Однако один из любителей водного туризма скончался по пути к конечной точке маршрута. Погибший – 41-летний мужчина. Его товарищи рассказали, что байдарку закрутило сильным течение, и их товарищ оказался в воде. Спасательный жилет и защитную экипировку он не надел.

- Другие участники сплава вытащили пострадавшего на берег и попробовали привести его в чувство. Их попытки оказались безуспешными. Тогда приятели обратились за помощью к спасателям по спутниковому телефону, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Участники злополучного сплава достаточно опытные туристы, за плечами которых несколько десятков побед надводной стихией. Однако стоило пренебречь элементарным правилом безопасности, случился трагический исход. В этом году это уже четвертый случай, когда спасателям приходится эвакуировать туристов, в том числе погибших, которые не посчитали нужным зарегистрировать свой поход в МЧС России.

Тело погибшего также доставили в краевую столицу. Правоохранители сейчас занимаются проверкой этого инцидента.