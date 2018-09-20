Житель Хабаровска лишился денег на сделке с недвижимостью

20 Сент. 06:58 2018-09-20T06:58:04+03:00

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Сделка с недвижимостью обернулась для руководителя коммерческой организации уголовным делом. Мужчина руководил компанией, которая специализировалась на установке пластиковых окон. Его фирма на условиях подряда выполняла монтаж окон в строящейся многоэтажке. В качестве оплаты застройщик предложил квартиру в этом доме и партнер согласился.

- Квартира по факту мужчине не принадлежала. Он не закончил работы, и право собственности ему, соответственно, не передавали. Однако это не остановило 75-летнего руководителя, который решил продать почти свою квартиру. Покупатель нашелся сразу. Мужчина заплатил четыре с половиной миллиона по договору уступки прав требования, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Афера с недвижимость вскоре раскрылась, а руководитель коммерческой фирмы к тому времени уже потратил деньги на свои личные нужды. Чтобы скрыть следы преступления он переоформил свою фирму на человека без определенного места жительства.

Против директора компании завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Как выяснилось позже, в его биографии уже есть темные пятна, потому что он не раз привлекался к ответственности за имущественные преступления.