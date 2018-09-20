Клиенты турфирмы в Хабаровске лишились денег и возможности отдохнуть за границей

20 Сент. 07:32 2018-09-20T07:32:47+03:00

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Жители краевой столицы собирались на отдых за границу, но не смогли осуществить свои планы. Турфирма, в которой они покупали путевки, просто не предоставила им такой возможности. Клиенты оплатили деньги, однако компания так и не выдала им необходимые для поездки документы. На данный момент за помощью к правоохранителям обратились 11 потерпевших, сумма ущерба по предварительным подсчетам оценивается в 600 тысяч рублей.

- По подозрению в мошенничестве задержали директора турфирмы. Во время предварительного следствия выяснилось, что фигурант занимался противоправной деятельностью, уже имея статус подсудимого по аналогичному делу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи установили, что с января 2017 года по февраль 2018 года задержанный украл более полутора миллионов рублей у 11 клиентов другой туркомпании. На время следствия с фигуранта взяли подписку о невыезде. Так как он продолжал нарушать закон и попался на втором преступлении, его заключили под стражу.