2018-09-20T07:55:50+03:00
Общество

Хабаровчанам расскажут о мерах государственной поддержки

Сотрудники минсоцзащиты края и Пенсионного фонда России готовы ответить на любые вопросы
Ольга КИВА
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Хабаровчанам расскажут о мерах государственной поддержкиХабаровчанам расскажут о мерах государственной поддержкиФото: Хабаровская епархия
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В краевой столице пройдет встреча представителей власти и горожан по вопросам предоставления господдержки. Посетителям мероприятия расскажут, на каких условиях выдают социальные пособия, льготы, субсидии и пенсии по инвалидности. Встреча пройдет 23 сентября в воскресной школе храма святой преподобномученицы Елизаветы. Адрес: улица Воронежская, 49 А. Начало в 15:00. Вход свободный.

- Горожан будут консультировать представителями министерства социальной защиты Хабаровского края и Пенсионного фонда России. Гости мероприятия смогут получить исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с ситуациями, которые выходят за рамки действующего законодательства, - рассказывает Екатерина Чупрова, организатор встречи руководитель сектора поддержки семьи, материнства и детства отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

Встречу организуют в рамках проекта «Семя» Международного грантового конкурса малых грантов «Православная инициатива–2018».

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