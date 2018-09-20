2018-09-20T08:26:41+03:00
Происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре снова попал в тюрьму после условно-досрочного освобождения

Во время испытательного срока он купил около 200 граммов марихуаны
Ольга КИВА
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Житель Комсомольска-на-Амуре снова попал в тюрьму после условно-досрочного освобожденияЖитель Комсомольска-на-Амуре снова попал в тюрьму после условно-досрочного освобожденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель города Юности условно-досрочно освободился из тюрьмы, но на свободе гулял не долго. Мужчина снова попал в поле зрения полицейских, когда приобрел наркотики. Во время обыска у него обнаружили около 200 граммов марихуаны.

- Первое наказание 28-летний задержанный отбывал за разбой. Его выпустили из тюрьмы с условием, что он исправится и станет вести нормальный образ жизни. Он, конечно, пообещал, но слово свое не сдержал. На этот раз фигурант связался с наркотиками, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину снова отправили в тюрьму. Суд признал его виновным в незаконной покупке и хранении наркотического вещетсва и приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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