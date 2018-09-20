2018-09-20T09:47:51+03:00
Общество

В Хабаровске стартовал Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества

Он объединит более 160 участников из девяти стран
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартовал Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничестваВ Хабаровске стартовал Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничестваФото: Правительство Хабаровского края
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В краевой столице началась работа второго Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Среди участников гости из России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Белоруссии.

- Среди посетителей мероприятия есть молодые предприниматели, которым готовы предложить новые взаимовыгодные условия сотрудничества. О них подробнее расскажут на самом форуме, - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Для гостей устроят дискуссионные клубы, форсайт-сессии и круглые столы. Среди прочих вопросов участники события обсудят поддержку малого и среднего бизнеса, формирование молодёжной общественной дипломатии, перспективные направления сотрудничества в области культуры и образования, безопасность информационного пространства, а также развитие дальневосточных территорий.

По задумке организаторов в завершении встречи участники внесут предложения и рекомендация, которые включат в повестку Саммита глав государств ШОС и заседания молодежного совета ШОС. Кроме того, в странах-участницах форума начнет работать Международное молодежное информационное агентство и двусторонние международные бизнес-инкубаторы.

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