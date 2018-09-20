2018-09-20T10:18:33+03:00
Общество

В Хабаровске судостроительный завод получит заказ на скоростные суда

В 2019 году под эти цели начнется строительство специальных цехов
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске судостроительный завод получит заказ на скоростные судаВ Хабаровске судостроительный завод получит заказ на скоростные судаФото: Александр ГЛУЗ
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Дорогостоящий контракт от Министерства обороны России будет размещен в следующем году - согласно договору, судостроительный завод должен будет выпускать десантные катера на воздушной подушке. Также планируется создание 24 краболовных судов, что позволит полностью загрузить мощности предприятия. Последнее не случайно - новый закон, который рыбопромысловики уже назвали «Квоты под килем», обязует при распределении прав на вылов краба добывающие компании строить суда на отечественных верфях.

- Это станет толчком для развития гражданского судостроения, - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Есть вся необходимая инфраструктура для изготовления такой дорогостоящей продукции, а после заключения контракта средняя выручка для предприятия составит три миллиарда рублей в год.

Как сообщили в администрации Хабаровска, сейчас в цехах завода трудятся всего 600 человек, однако при получении долгосрочных контрактов министерства обороны, которые рассчитаны до 2025 года, завод будет вынужден увеличить штат сотрудников. Предварительно на первом этапе предприятию потребуется более 100 специалистов.

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