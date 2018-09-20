В Хабаровске судостроительный завод получит заказ на скоростные суда

20 Сент. 10:18 2018-09-20T10:18:33+03:00

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Дорогостоящий контракт от Министерства обороны России будет размещен в следующем году - согласно договору, судостроительный завод должен будет выпускать десантные катера на воздушной подушке. Также планируется создание 24 краболовных судов, что позволит полностью загрузить мощности предприятия. Последнее не случайно - новый закон, который рыбопромысловики уже назвали «Квоты под килем», обязует при распределении прав на вылов краба добывающие компании строить суда на отечественных верфях.

- Это станет толчком для развития гражданского судостроения, - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Есть вся необходимая инфраструктура для изготовления такой дорогостоящей продукции, а после заключения контракта средняя выручка для предприятия составит три миллиарда рублей в год.

Как сообщили в администрации Хабаровска, сейчас в цехах завода трудятся всего 600 человек, однако при получении долгосрочных контрактов министерства обороны, которые рассчитаны до 2025 года, завод будет вынужден увеличить штат сотрудников. Предварительно на первом этапе предприятию потребуется более 100 специалистов.