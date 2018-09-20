В Хабаровске подвели канализацию к восьми многоквартирным домам

20 Сент. 10:48 2018-09-20T10:48:53+03:00

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Жильцы домов, расположенных возле остановки «Кирпичный завод», подняли вопрос о подведении к ним канализации еще в 2013 году. В 2017 году рабочие начали строительство, и вот, на сегодняшний день к домам под номерами 138, 140, 142А, расположенным на улице Карла Маркса, уже построена первая очередь канализационной линии. Также завершается строительство второй очереди к домам №№ 142, 144, 146, 148, 150. А полноценно к канализации подключены два дома - номер 138 и 142А.

- В шести домах отсутствуют внутренние коммуникации - то есть линию-то подвели, а в домах ничего не сделано, там нет канализации, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - При этом доля муниципальных квартир там ничтожна, а собственники, изначально выступавшие за подключение к сетям, сегодня не изъявляют желания организоваться и провести трубы.

В ведомстве отметили, что эту проблему намерены решать совместно с профильным управлением. Пока же, даже подключение всего двух домов уже ликвидировало сброс неочищенных сточных вод объемом 8,8 тысячи кубометров в год.