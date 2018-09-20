2018-09-20T11:27:17+03:00
Общество

У отравившихся шаурмой на Сахалине нашли сальмонеллу и норовирус

В городскую больницу с острой кишечной инфекцией попали 35 человек
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
У отравившихся шаурмой на Сахалине нашли сальмонеллу и норовирусУ отравившихся шаурмой на Сахалине нашли сальмонеллу и норовирусФото: Ульяна СКОЙБЕДА
Изменить размер текста:

В Южно-Сахалинске зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Люди массово обращались в городскую больницу с 16 по 19 сентября. Все они утверждают, что ели куриную шаурму в местной закусочной «У Акопа».

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, ведомством проводится эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлено множество санитарных нарушений. Работа закусочной временно приостановлена.Результаты исследований образцов шаурмы пока не готовы.

Предварительные результаты анализов госпитализированных больных показали, что возбудителями кишечной инфекции стали норовирус и сальмонелла. Они вызывают тошноту, рвоту, диарею. Окончательные диагнозы врачи пока не ставят.

Расследованием вспышки занялся не только Роспотребнадзор, но и областной Следственный комитет. Ведомство организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч