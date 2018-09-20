У отравившихся шаурмой на Сахалине нашли сальмонеллу и норовирус
В Южно-Сахалинске зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Люди массово обращались в городскую больницу с 16 по 19 сентября. Все они утверждают, что ели куриную шаурму в местной закусочной «У Акопа».
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, ведомством проводится эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлено множество санитарных нарушений. Работа закусочной временно приостановлена.Результаты исследований образцов шаурмы пока не готовы.
Предварительные результаты анализов госпитализированных больных показали, что возбудителями кишечной инфекции стали норовирус и сальмонелла. Они вызывают тошноту, рвоту, диарею. Окончательные диагнозы врачи пока не ставят.
Расследованием вспышки занялся не только Роспотребнадзор, но и областной Следственный комитет. Ведомство организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.