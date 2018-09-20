20 Сент. 11:53 2018-09-20T11:54:16+03:00

В Хабаровском крае 187 тысяч человек получили прививку от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Прививочная кампания идет строго по графику - привито уже 30,3 процента жителей от плана, среди них и 52 тысячи детей. Однако при этом в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями - эпидемический порог превышен уже на 10,3 процента и 85% заболевших составляют дети.

- В связи с этим муниципальным образованиям края поручено активизировать работу по вакцинации населения против гриппа. Особое внимание необходимо обратить на жителей региона, входящих в группы риска, это медработники, работники общепита, беременные женщины, пожилые люди, студенты, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Осенняя прививочная компания против гриппа продлится в Хабаровском крае до первого ноября, за это время прививки получат 619 100 человек. Любой желающий может сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, техникумах и вузах.