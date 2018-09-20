2018-09-20T12:21:18+03:00
Общество

Трамвай «двойка» в Хабаровске будет ходить чаще

Работа маршрута изменится только на 23 сентября
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Трамвай «двойка» в Хабаровске будет ходить чащеТрамвай «двойка» в Хабаровске будет ходить чащеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В день проведения второго тура выборов губернатора Хабаровского края, которй намечен на 23 сентября, в Хабаровске изменится работа трамвая номер два. Вместо стандартных девяти рейсов, он сделает 14 от остановки «Железнодорожный вокзал» и 15 – от «Картонно-рубероидного завода». Об этом сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

«Комсомольская правда - Хабаровск» публикует новое расписание.

От остановки «Картонно-рубероидный завод» трамвай будет отходить в: 06:46, 07:36, 08:36, 09:26, 10:26, 11:16, 12:16, 13:06, 14:06, 14:56, 15:56, 16:46, 17:46, 18:36 (до Депо № 1), 19:35 (до Депо № 1).

Отправление от остановки «Железнодорожный вокзал»: 06:40, 07:40, 08:30, 09:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:10, 14:00, 15:00, 15:50, 16:50, 17:40, 18:40.

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