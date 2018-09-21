Сейф предпринимателя в Хабаровске опустошили без взлома

21 Сент. 03:23 2018-09-21T03:23:56+03:00

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За помощью к полицейским обратился владелец автостоянки. У него из сейфа пропали деньги – 200 тысяч рублей, которые он собирался отправить деловым партнерам. Свидетелем того, что он действительно положил деньги внутрь металлического ящика, был его приятель. Мужчина работал на этой же автостоянке сторожем, у него был дубликат ключей.

- Позже этот работник стал главным подозреваемым в краже. Когда его задержали, он рассказал, что употребляет наркотики. Финансов мужчине не хватало, появились долги. Деньги из сейфа он взял, чтобы рассчитаться с кредиторами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После оплаты долгов у задержанного оставалось еще немного денег, которые он потратил опять же на наркотики. Против хабаровчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока решается вопрос о мере пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.