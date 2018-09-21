В ЕАО гостили старообрядцы и Южной Америки
Накануне в столицу области приезжали 23 старообрядца из Бразилии, Аргентины, Боливии и Уругвая. Кроме дальневосточного региона путешественники также побывали в республиках Бурятия и Карелия. Иностранные гости собираются вернуться на историческую родину и присматривают для себя подходящие земли.
- Во время презентации региона потенциальным переселенцам рассказали о климате, природных особенностях области, составе земель и мерах поддержки сельхозпроизводителей. Гости живо интересовались наличием свободных земель и возможностью оформить их по программе «Дальневосточный гектар», - рассказали в пресс-службе правительства области.
Для гостей устроили экскурсии по местным сельским хозяйствам. Иностранцы лично пообщались с фермерами, а также со старообрядцами, проживающими в поселке Биркан. Решение о переселении они примут во время Всемирного старообрядческого форума, который пройдет в Москве 1 и 2 октября.