В ЕАО гостили старообрядцы и Южной Америки

21 Сент. 04:53 2018-09-21T04:54:01+03:00

Они планируют вернуться на историческую родину и присматривают себе земли

Изменить размер текста: A A

Накануне в столицу области приезжали 23 старообрядца из Бразилии, Аргентины, Боливии и Уругвая. Кроме дальневосточного региона путешественники также побывали в республиках Бурятия и Карелия. Иностранные гости собираются вернуться на историческую родину и присматривают для себя подходящие земли.

- Во время презентации региона потенциальным переселенцам рассказали о климате, природных особенностях области, составе земель и мерах поддержки сельхозпроизводителей. Гости живо интересовались наличием свободных земель и возможностью оформить их по программе «Дальневосточный гектар», - рассказали в пресс-службе правительства области.

Для гостей устроили экскурсии по местным сельским хозяйствам. Иностранцы лично пообщались с фермерами, а также со старообрядцами, проживающими в поселке Биркан. Решение о переселении они примут во время Всемирного старообрядческого форума, который пройдет в Москве 1 и 2 октября.