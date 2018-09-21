2018-09-21T04:54:01+03:00
Общество

В ЕАО гостили старообрядцы и Южной Америки

Они планируют вернуться на историческую родину и присматривают себе земли
Ольга КИВА
Поделиться:
В ЕАО гостили старообрядцы и Южной АмерикиВ ЕАО гостили старообрядцы и Южной АмерикиФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

Накануне в столицу области приезжали 23 старообрядца из Бразилии, Аргентины, Боливии и Уругвая. Кроме дальневосточного региона путешественники также побывали в республиках Бурятия и Карелия. Иностранные гости собираются вернуться на историческую родину и присматривают для себя подходящие земли.

- Во время презентации региона потенциальным переселенцам рассказали о климате, природных особенностях области, составе земель и мерах поддержки сельхозпроизводителей. Гости живо интересовались наличием свободных земель и возможностью оформить их по программе «Дальневосточный гектар», - рассказали в пресс-службе правительства области.

Для гостей устроили экскурсии по местным сельским хозяйствам. Иностранцы лично пообщались с фермерами, а также со старообрядцами, проживающими в поселке Биркан. Решение о переселении они примут во время Всемирного старообрядческого форума, который пройдет в Москве 1 и 2 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч