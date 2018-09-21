21 Сент. 02:51 2018-09-21T03:01:16+03:00

Погода в Хабаровске на 21 сентября 2018: днем до +22, переменная облачность Фото: Александра ШОПЕНКО

На всей территории региона без осадков, возможен небольшой дождь в Николаевске-на-Амуре

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В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 9-4 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+22.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +20+22.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14. Уровень Амура в устье реки 167 см.

В Охотске дождь без осадков. Ветер северо-западный 11-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +22+24.