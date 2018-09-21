2018-09-21T05:24:10+03:00
Общество

Всем пенсионерам в Хабаровском крае предоставили льготы на проезд

Теперь уровень доходов не влияет на получение ежемесячных выплат
Ольга КИВА
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Всем пенсионерам в Хабаровском крае предоставили льготы на проездВсем пенсионерам в Хабаровском крае предоставили льготы на проездФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае приняли ряд поправок в законы, позволяющие увеличить социальную поддержку населения. Благодаря одному из этих изменений пенсионеры могут рассчитывать на льготный проезд, независимо от уровня доходов. Речь в данном случае идет о женщинах в возрасте 55 лет и старше и мужчинах от 60 лет.

Как сообщили в Законодательной Думе края, такой критерий как «малообеспеченность» полностью исключается. Это значит, что пользоваться социальной поддержкой смогут абсолютно все пенсионеры, в том числе и работающие. Выплаты жителям региона начнут производить, начиная с 21 сентября. Чтобы оформить льготу горожанам нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты или МФЦ.

Еще одно нововведение касается ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Она предназначена для региональных льготников и граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Размер этой компенсации увеличили вдвое. Теперь для труженников тыла и реабилитированных лиц она составляет одну тысячу 20 рублей, для ветеранов труда – 940 рублей, для граждан пожилого возраста и учащихся из многодетных семей - 720 рублей. Те, кто уже пользуется этой мерой социальной поддержки, будут получать деньги по новым правилам, но с перерасчетом за 11 дней сентября, потому что закон вступил в силу 20 сентября.

Власти края также предложили ввести бесплатный проезд с 1 января 2019 года. Это правило будет действовать только для обладателей социальных карт с транспортным приложением. Получить «пластик» смогут и региональные, и федеральные льготники. Предполагается, что карту можно будет применить и в муниципальном, и в коммерческом общественном транспорте.

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