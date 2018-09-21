2018-09-21T03:52:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае сдадут еще один долгострой

Два года жители села Тополево ждали, когда дом подключат к инженерным коммуникациям
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае сдадут еще один долгостройВ Хабаровском крае сдадут еще один долгостройФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на один долгострой станет меньше. Речь идет о «многоквартирнике» в селе Тополево. Будущие жильцы больше двух лет ждут, когда же их дом подключат к инженерным коммуникациям. Точку в этом деле поставили в правительстве региона. Представители власти заверили, что проблема уже решена и в ближайшее время жильцы смогут заселиться в свои квартиры.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, опытом решения проблем обманутых дольщиков в регионе заинтересовались в Москве. Чтобы больше разузнать о местной практике в краевую столицу приехал Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ. Одним из пунктов в программе его визита был осмотр недостроенных квартир вместе с будущими собственниками.

В планах правительства края ввести до конца года восемь долгостроев, квартиры в которых получат 705 человек. Кроме того, в регионе вырабатывают новый механизм работы с обманутыми дольщиками. Достройкой незавершенных объектов будет заниматься отдельная структура. В регионе уже приняли три новых закона в этой области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч