В Хабаровском крае сдадут еще один долгострой

21 Сент. 03:52 2018-09-21T03:52:27+03:00

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В Хабаровском крае на один долгострой станет меньше. Речь идет о «многоквартирнике» в селе Тополево. Будущие жильцы больше двух лет ждут, когда же их дом подключат к инженерным коммуникациям. Точку в этом деле поставили в правительстве региона. Представители власти заверили, что проблема уже решена и в ближайшее время жильцы смогут заселиться в свои квартиры.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, опытом решения проблем обманутых дольщиков в регионе заинтересовались в Москве. Чтобы больше разузнать о местной практике в краевую столицу приехал Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ. Одним из пунктов в программе его визита был осмотр недостроенных квартир вместе с будущими собственниками.

В планах правительства края ввести до конца года восемь долгостроев, квартиры в которых получат 705 человек. Кроме того, в регионе вырабатывают новый механизм работы с обманутыми дольщиками. Достройкой незавершенных объектов будет заниматься отдельная структура. В регионе уже приняли три новых закона в этой области.