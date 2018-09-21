2018-09-21T04:24:45+03:00
Общество

Хабаровчан приглашают на праздник добровольцев

Для гостей проведут мастер-классы, беспроигрышные лотереи и ярмарки
Ольга КИВА
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Хабаровчан приглашают на праздник добровольцевХабаровчан приглашают на праздник добровольцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Праздник волонтеров пройдет в Хабаровске 22 сентября, место встречи: городской парк «Динамо». Событие под названием «#ЯТОЖЕДОБРОВОЛЕЦ» объединит опытных волонтеров и тех, кто только собирается начать свой путь в этом направлении.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, мероприятие будет проходить с 14:00 до 19:00. Для гостей проведут мастер-классы и организуют ярмарки и беспроигрышные лотереи. Также гости праздника смогут стаь участниками ярких флешмобов. В 16:30 начнется спортивная игра «Адреналин +».

Событие проводят в рамках открытия месячника по профилактике наркомании, алкоголизма и поведенческих болезней. Праздник поможет привлечь больше внимания к добровольчеству, а также поспособствует пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Среди участников мероприятия объединения, курирующие направления «Волонтеры-медики», «Автоволонтеры», «Волонтеры Победы», волонтерский центр ХМОО «Перспектива», добровольческие отряды «Властелин добра», «Оберег», «Новое поколение» и другие. Их деятельность заключается в помощи людям, которые особо в ней нуждаются, и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

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