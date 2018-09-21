2018-09-21T09:44:14+03:00
Общество

В Хабаровском крае уничтожили более 10 тысяч кустов конопли

Такой «урожай» собрали регионе за время операции «Мак-2018»
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае уничтожили более 10 тысяч кустов коноплиВ Хабаровском крае уничтожили более 10 тысяч кустов коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подводят итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2018». Цель этого мероприятия – поиск и уничтожение наркосодержащих растений на территории региона. Одно из мест, где недавно проводилась проверка – это село Покровка в Бикинском районе. Здесь нашли пять очагов дикорастущей маньчжурской конопли. В целом в окрестностях поселка насчитали более пяти тысяч наркосодержащих растений. Общей вес собранной травы был более тысячи килограммов.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, во время операции «Мак-2018» в общей сложности собрали и уничтожили больше 10 тысяч килограммов растений, содержащих наркотические вещества. Это примерно две с половиной тысячи тонн. От зловредной травы удалось очистить около 12 гектаров земли в Хабаровском крае.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч