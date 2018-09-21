В Хабаровском крае уничтожили более 10 тысяч кустов конопли

21 Сент. 09:43 2018-09-21T09:44:14+03:00

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В Хабаровском крае подводят итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2018». Цель этого мероприятия – поиск и уничтожение наркосодержащих растений на территории региона. Одно из мест, где недавно проводилась проверка – это село Покровка в Бикинском районе. Здесь нашли пять очагов дикорастущей маньчжурской конопли. В целом в окрестностях поселка насчитали более пяти тысяч наркосодержащих растений. Общей вес собранной травы был более тысячи килограммов.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, во время операции «Мак-2018» в общей сложности собрали и уничтожили больше 10 тысяч килограммов растений, содержащих наркотические вещества. Это примерно две с половиной тысячи тонн. От зловредной травы удалось очистить около 12 гектаров земли в Хабаровском крае.