В Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака из поселка Сукпай

21 Сент. 06:29 2018-09-21T06:29:03+03:00

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В Хабаровском крае группа спасателе отправила на поиски пропавшего 49-летнего рыбака. Происшествие случилось в районе имени Лазо. Житель поселка Сукпай отправился на реку Макча в среду, 19 сентября. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к розыску пропавшего подключились волонтеры и полицейские. Искатели за сутки прошли почти километр по берегу реки. Группы людей направлялись вверх по течению от места, где предположительно должен был рыбачить мужчина. Увы, поиски не увенчались успехом.

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска отправились в район имени Лазо вчера, 20 сентября. Для проведения поисковых работ они взяли с собой в том числе и «беспилотники». Пропавшего рыбака продолжают искать сегодня, 21 сентября.