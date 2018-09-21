2018-09-21T06:29:03+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака из поселка Сукпай

Осмотр берега вдоль реки не увенчался успехом, поиски продолжаются
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака из поселка СукпайВ Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака из поселка СукпайФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае группа спасателе отправила на поиски пропавшего 49-летнего рыбака. Происшествие случилось в районе имени Лазо. Житель поселка Сукпай отправился на реку Макча в среду, 19 сентября. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к розыску пропавшего подключились волонтеры и полицейские. Искатели за сутки прошли почти километр по берегу реки. Группы людей направлялись вверх по течению от места, где предположительно должен был рыбачить мужчина. Увы, поиски не увенчались успехом.

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска отправились в район имени Лазо вчера, 20 сентября. Для проведения поисковых работ они взяли с собой в том числе и «беспилотники». Пропавшего рыбака продолжают искать сегодня, 21 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч