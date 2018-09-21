2018-09-21T08:47:01+03:00
Общество

Бывший «Дальспецстрой» планирует в скором времени заселить дольщиков в свои дома

Один из них, расположенный на улице Павла Морозова, сдадут уже в октябре
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае часть дольщиков бывшего «Дальспецстроя» получит ключи от своих квартирВ Хабаровском крае часть дольщиков бывшего «Дальспецстроя» получит ключи от своих квартирФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске в две новостройки бывшего «Дальспецстроя» наконец-то заселятся дольщики. Это случится до конца 2018 года. Одно из зданий под номером 35, расположенное на улице Павла Морозова, сдадут уже в октябре. В ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» сообщили, что многоэтажка сейчас проходит проверку в комитете государственного строительного надзора правительства края. На эту процедуру понадобится примерно 20 дней.

- Также завершается возведение еще одного долгостроя - «Жилой дом № 26 на улице Выставочная». В конце октября здание должно пройти экспертизу, а до конца 2018 года собственники получат ключи от своих квартир, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Еще одну многоэтажку бывшего «Дальспецстроя», расположенную в районе улиц Павла Морозова и Кубяка, планируют сдать в начале 2019 года. Жилье здесь купили 105 семей. Дольщикам этого объекта также предлагают жилплощадь в доме №35 на улице Павла Морозова. Сейчас там свободно 40 квартир.

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