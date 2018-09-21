В ЕАО нашли заблудившегося в лесу подростка

21 Сент. 06:48 2018-09-21T06:48:46+03:00

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Подросток из Облученского района пропал в лесу на этой неделе. Он отправился собирать кедровые шишки 18 сентября и исчез. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях на следующий день, 19 сентября.

Как сообщили в СУ СК России по ЕАО, в поисках парня участвовали 130 человек. Среди них полицейские, спасатели, представители Росгвардии и лесхоза, а также сотрудник областной больницы, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Чтобы поиски были эффективными, искатели выработали план действий и четко его придерживались. В частности это помогло найти подростка. Также задействовали специальную поисковую технику.

Парень жив и здоров. По заключению врачей, его жизни ничего не угрожает. Следователи сейчас проводят проверку инцидента, а также устанавливают признаки других преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнего.