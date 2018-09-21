2018-09-21T08:35:41+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края прокомментировал попадание авиационного завода в Комсомольске под санкции США

Вячеслав Шпорт считает такой шаг недобросовестной конкуренцией
Александра ШОПЕНКО
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Губернатор Хабаровского края прокомментировал попадание авиационного завода в Комсомольске под санкции СШАГубернатор Хабаровского края прокомментировал попадание авиационного завода в Комсомольске под санкции СШАФото: Правительство Хабаровского края
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Госдепартамент Соединенных Штатов накануне опубликовал список фамилий и предприятий, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом России. В их числе оказался и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, выпускающий как гражданские, так и военные самолеты для нужд российской армии.

- Такие шаги американской стороны – это, прежде всего, недобросовестная конкуренция, попытка заблокировать нашу высокотехнологичную продукцию, пользующуюся признанием и спросом на зарубежных рынках, - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края. - Я гарантирую, что правительство региона сделает все возможное для защиты жителей Комсомольска-на-Амуре, заводчан.

Напомним, что согласно закону штатов «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), власти могут наложить санкции на тех, кто взаимодействует с участниками черного списка.

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