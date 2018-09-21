2018-09-21T10:47:53+03:00
Спорт

Футбольных болельщиков приглашают посмотреть матч «СКА-Хабаровска» на набережной

Трансляция выездной игры будет показана на большом экране
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Футбольных болельщиков приглашают посмотреть матч «СКА-Хабаровска» на набережнойФутбольных болельщиков приглашают посмотреть матч «СКА-Хабаровска» на набережнойФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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На набережной краевой столицы будет показана прямая трансляция выездного матча клуба «СКА-Хабаровск». Дальневосточные футболисты встретятся с московским «Спартаком - 2» - многократным чемпионом России.

Как сообщает пресс - служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск», игра состоится в воскресенье, 23 сентября. Это заключительный матч «армейцев» в текущей выездной серии. К большому экрану на набережной Амура болельщиков приглашают в 20:30. Место: Универсальный спортивный комплекс напротив колеса обозрения.

Кстати, полезно будет напомнить историю встреч команд из двух столиц. Все игры роходили в борьюе, в которой кмпромиссу не было места. Всего футболисты провели четыре матча, каждая команда взяла по две победы.

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