2018-09-21T11:28:36+03:00
Спорт

В Индустриальном районе Хабаровска открыли новый стадион

Юные футболисты уже опробовали спортивную площадку
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Индустриальном районе Хабаровска открыли новый стадионВ Индустриальном районе Хабаровска открыли новый стадионФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Пятая площадка» в Хабаровске открылся новый стадион. Сооружение построили по просьбам родителей и учеников школы «Открытие». Для юных спортсменов здесь оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, зону для занятий воркаутом. Также здесь обустроили площадку для сдачи нормативов ГТО. Местные мальчишки уже опробовали спортивную площадку. Они провели первый футбольный матч и забили несколько мячей в новые ворота.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на строительство стадиона потратили шесть миллионов рублей. Деньги направили, в том числе и на покупку оборудования подрядной организации. Финансы выделили из городской казны в рамках городской программы «Обеспечение качества и доступности образования».

Преподавательский состав школы уже взялся корректировать расписание уроков для своих учеников. Теперь занятия физкультурой вплоть до наступления холодов будут проходить в основном на стадионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч