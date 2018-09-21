В Индустриальном районе Хабаровска открыли новый стадион

21 Сент. 11:28 2018-09-21T11:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Пятая площадка» в Хабаровске открылся новый стадион. Сооружение построили по просьбам родителей и учеников школы «Открытие». Для юных спортсменов здесь оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, зону для занятий воркаутом. Также здесь обустроили площадку для сдачи нормативов ГТО. Местные мальчишки уже опробовали спортивную площадку. Они провели первый футбольный матч и забили несколько мячей в новые ворота.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на строительство стадиона потратили шесть миллионов рублей. Деньги направили, в том числе и на покупку оборудования подрядной организации. Финансы выделили из городской казны в рамках городской программы «Обеспечение качества и доступности образования».

Преподавательский состав школы уже взялся корректировать расписание уроков для своих учеников. Теперь занятия физкультурой вплоть до наступления холодов будут проходить в основном на стадионе.