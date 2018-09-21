Судостроительному заводу Хабаровского края выделят деньги на достройку судна-спасателя

21 Сент. 11:51 2018-09-21T11:51:56+03:00

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Амурский судостроительный завод в Комсомольске стал единственным исполнителем заказа на буксиры-спасатели. Суда ледового класса для арктических и холодных морей заложили на предприятии еще в 2010 году, но строительство было заморожено.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, буксиры-спасатели сейчас находятся на стапелях завода. Мощность судов – более семи мегаватт.

- Мы будем рассматривать вопросы диверсификации (расширение ассортимента выпускаемой продукции – прим.ред.). Перед отъездом я завизировал соответствующее постановление Правительства РФ, - сказал вице-премьер Юрий Борисов.

Назначение судна – ледокольные операции, патрулирование и аварийно-спасательные дежурства в районах разного вида промыслов, судоходства, а также поиск и помощь судам, терпящим бедствие, с эвакуацией людей и оказанием им медпомощи.

Судно будет иметь неограниченный район плавания.