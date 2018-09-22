Хабаровские киберспортсмены вернулись из Китая победителями международного турнира

22 Сент. 04:52 2018-09-22T04:52:20+03:00

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В Харбине прошел международный турнир по киберспорту. В нем участвовали в том числе и геймеры из Хабаровска. Чтобы отобрать самых крутых и продвинутых киберспортсменов в краевой столице провели соревнования по виртуальному спорту. К слову, подобные турниры в городе проводят уже второй год подряд.

- В результате городских соревнований выбрали пять самых лучших геймеров. Они снова взялись за компьютерные мышки и клавиатуру, когда прошла церемония открытия кибер-арены в китайском городе. Спортсмены боролись в дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive». В итоге хабаровчане выиграли со счетом 2:1. После основного турнира состоялась игра со смешанными составами из обеих команд, - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Команда из Хабаровска показала себя с самой сильной стороны и продемонстрировала довольно высокий уровень подготовки игроков. В мэрии краевой столицы решили, что это направление нужно развивать. В администрации города Харбина придерживаются этого же мнения, поэтов ласту двух городов подписали соглашение о сотрудничестве в области развития этого вида спорта.