2018-09-22T03:13:41+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 сентября 2018: днем до +17, возможен небольшой дождь

По большоей части региона пройдут дожди
Мария ИГНАТЬЕВА
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Погода в Хабаровске на 22 сентября 2018: днем до +17, возможен небольшой дождьПогода в Хабаровске на 22 сентября 2018: днем до +17, возможен небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Хабаровске вечером возможны осадки. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +7+8. Днем +15+17.

В Бикине ожидается дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

В Советской Гавани возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +13+15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

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