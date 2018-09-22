2018-09-22T07:06:44+03:00
Происшествия

Комсомольчанин стал жертвой вора в магазине

Мужчина стащил у него деньги из рюкзака
Мария ИГНАТЬЕВА
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Комсомольчанин стал жертвой вора в магазинеКомсомольчанин стал жертвой вора в магазинеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Комсомольске-на-Амуре к сотрудникам полиции за помощью обратился местный житель. Мужчина сообщил им, что стал жертвой вора. Неизвестный украл у нее кошелек, в котором было 12 тысяч рублей.

- В день преступления потерпевший находился в одном из магазинов города. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием внимания покупателя, подошел к нему сзади и похитил из кармана рюкзака денежные средства, после чего покинул павильон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого в магазинной краже задержали спустя какое-то время в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Правда, к этому моменту мужчина уже успел потратить все деньги на личные нужды. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, а пока мужчине вручили подписку о невыезде.

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