2018-09-22T08:50:41+03:00
Спорт

Матч «Амур» - ЦСКА 21 сентября: «Тигры» не смогли победить один из лучших клубов страны

Хабаровчане боролись изо всех сил, но не смогли одолеть армейцев
Мария ИГНАТЬЕВА
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Матч «Амур» - ЦСКА 21 сентября: «Тигры» не смогли победить один из лучших клубов страныМатч «Амур» - ЦСКА 21 сентября: «Тигры» не смогли победить один из лучших клубов страныФото: пресс-служба ХК "Амур"
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В Хабаровске на домашнем льду «Платинум арены» «Амур» сыграл с одним из самых титулованных хоккейных клубов мира, московским ЦСКА. Противостоять команде такого уровня «тиграм» было невероятно сложно, но они бились изо всех сил.

- Первый период «Амур» начал весьма прилично. Хозяева почти не отставали от скоростей армейцев и часто гостили в чужой зоне. Правда, пропустили. К потерявшейся в чужой зоне шайбе первым успел Светлаков и мощным броском «прошил» Аликина, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

«Тигры» вообще играли достаточно активно. Часто атаковали, били по воротам, только вот не смогли ни разу пробить защиту столичного клуба. Во втором периоде армейцы почти все время контролировали шайбу. В концу периода они вывели на табло счет 0:3, а концу четвертого увеличили до 0:4.

Это был последний домашний матч длительной серии игр в Хабаровске. Сейчас «тигры» отправились на выезд, где уже 24 сентября сыграют в Балашихе с «Авангардом».

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