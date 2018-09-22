2018-09-22T11:19:30+03:00
Спорт

Матч между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем» закончился победой хабаровчан

Армейцы провели первую игру в очередном розыгрыше национального Кубка
Мария ИГНАТЬЕВА
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Матч между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем» закончился победой хабаровчанМатч между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем» закончился победой хабаровчанФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» провел игру с красноярским «Енисеем». Это был первый матч нового сезона в борьбе за Кубок России. Армейцам удалось переиграть своего основного соперника.

Нет никаких сомнений, что этот матч для болельщиков был ожидаемым и зрелищным. И дело не только в том, что играли две сильнейшие команды, но и в том, что это был первый матч сезона.

- Несмотря на отсутствие и у хабаровчан, и у красноярцев должной игровой практики, встреча давних соперников прошла, как и подобает встрече фаворитов, вновь ставящих перед собой самые высокие задачи, - рассказывают в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Армейцам дважды пришлось отыгрываться, после чего в догонялки играл уже «Енисей».

После долгой и напряженной борьбы хабаровчане все же ушли со льда победителями. Счет на табло показывал 7:4 не в пользу красноярцев.

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