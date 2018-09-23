23 Сент. 00:24 2018-09-23T00:24:58+03:00

Погода в Хабаровске на 23 сентября 2018: днем +18, пройдет дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки разной интенсивности обещают синоптики почти на всей территории региона

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По сообщениям гидрометцентра, сегодня в Хабаровске ожидается дождь. Ночью +10, днем до +18 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре облачно, пройдет дождь. Ночью +8, днем +12. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.

В Николаевске-на-Амуре облачно, без осадков. Ночью +5, днем до +14. Ветер северо-западный со скоростью 1 метр в секунду.

В Охотске переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью +3, днем +12. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

В Советской Гавани и Ванино возможны кратковременные осадки. Ночью +8, днем +17. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

В Бикине синоптики обещают кратковременный дождь. Ночью +10, днем +20. Ветер южный со скоростью 1 метр в секунду.

В Биробиджане дождь. Ночью +9, днем +17. Ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду.